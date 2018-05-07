Жители Барнаула делятся фотографиями майского снегопада

7 мая в Барнауле прошел снегопад. Столбик термометра ночью опустился до -3 градусов, поэтому утром образовался временный снежный покров.

Жители города фотографировали майский снег и делились снимками в социальных сетях, призывая весну «одуматься».

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, днем 7 мая в крае будет +8… +13 градусов, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Барнауле днем +8… +10 градусов, ветер до 15 м/с. Ощутимое потепление ожидается в регионе лишь к выходным.

Отметим, что снегопад прошел также в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и в Красноярском крае . 4 мая много снега выпало на Урале.

Традиция майская ️ Фотография: @helgalive. ️ Отмечайте нас на фото ♥️ Ставьте лайк. #barnaulrussia #barnaul #барнаул