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Жители Барнаула делятся фотографиями майского снегопада
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Жители Барнаула делятся фотографиями майского снегопада 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
7 мая в Барнауле прошел снегопад. Столбик термометра ночью опустился до -3 градусов, поэтому утром образовался временный снежный покров.
Жители города фотографировали майский снег и делились снимками в социальных сетях, призывая весну «одуматься».
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, днем 7 мая в крае будет +8… +13 градусов, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В Барнауле днем +8… +10 градусов, ветер до 15 м/с. Ощутимое потепление ожидается в регионе лишь к выходным.
Отметим, что снегопад прошел также в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и в Красноярском крае. 4 мая много снега выпало на Урале.
Традиция майская ️ Фотография: @helgalive. ️ Отмечайте нас на фото ♥️ Ставьте лайк. #barnaulrussia #barnaul #барнаул
Публикация от Барнаул | Россия
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