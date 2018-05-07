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В центре Южно-Сахалинска восстановили электроснабжение, нарушенное в воскресенье
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В центре Южно-Сахалинска восстановили электроснабжение, нарушенное в воскресенье 

ТАСС 13 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Ремонтные бригады ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Южно-Сахалинске, нарушенное в воскресенье днем из-за аварии на ЛЭП. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.
"Электроснабжение в Южно-Сахалинске полностью восстановлено. В ремонтных работах на высоковольтной подстанции были задействованы десятки специалистов с привлечением специальной техники", — говорится в сообщении.
Ране сообщалось, что центр Южно-Сахалинска остался без энергоснабжения в воскресенье днем. Сбой в работе кабельных линий привел к повреждению оборудования закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ на подстанции «Центр». Это стало причиной нарушения подачи электроэнергии в центральную часть города.
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