В центре Южно-Сахалинска восстановили электроснабжение, нарушенное в воскресенье

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 7 мая. / ТАСС /. Ремонтные бригады ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Южно-Сахалинске, нарушенное в воскресенье днем из-за аварии на ЛЭП. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Электроснабжение в Южно-Сахалинске полностью восстановлено. В ремонтных работах на высоковольтной подстанции были задействованы десятки специалистов с привлечением специальной техники", — говорится в сообщении.

Ране сообщалось, что центр Южно-Сахалинска остался без энергоснабжения в воскресенье днем. Сбой в работе кабельных линий привел к повреждению оборудования закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ на подстанции «Центр». Это стало причиной нарушения подачи электроэнергии в центральную часть города.