Пробка сковала Золотой мост во Владивостоке

Автомобилисты не могут проехать по Золотому мосту в столице Приморья. Движение затруднено по направлению к центру Владивостока . Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Видимость на дорогах Владивостока в настоящее время довольно низкая, что обусловлено ненастной погодой, над городом висит туман.

Как отмечается, по направлению из города движение свободное. Сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в оперативные службы не поступало.