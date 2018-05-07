Пробка сковала Золотой мост во Владивостоке 

Автомобилисты не могут проехать по Золотому мосту в столице Приморья. Движение затруднено по направлению к центру Владивостока. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Видимость на дорогах Владивостока в настоящее время довольно низкая, что обусловлено ненастной погодой, над городом висит туман.
Как отмечается, по направлению из города движение свободное. Сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в оперативные службы не поступало.
С конца апреля в столице Приморского края ведутся ремонтные работы на дорогах города. Ремонт дорожного полотна ведется по ночам для предотвращения заторов на улицах Владивостока.