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На День Победы в Самарской области ожидаются дожди и грозы
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На День Победы в Самарской области ожидаются дожди и грозы 

ТРК Губерния 57 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Всему виной атлантический циклон, надвигающийся на 63 регион. Дожди с грозами вернутся в Самарскую область уже в начале грядущей недели. При этом температура воздуха будет колебаться от +25 градусов на юге региона до +15 — на севере. Ночью по-прежнему будет довольно холодно — столбик термометра опустится до отметки +5 °C. Жителям Самарской области, желающим провести праздничный выходной на открытом воздухе, стоит захватить зонтики. В День Победы в регионе пройдут дожди, ожидается гроза и северный ветер до 12 м/с. Температура воздуха при этом составит от +18 до +23 градусов. В целом синоптики считают, что такая погода традиционна для начала мая.
Фото: Pixabay.com
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