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Синоптики: повышения температуры в Воронеже не будет до конца недели
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Синоптики: повышения температуры в Воронеже не будет до конца недели 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Как рассказали в местном гидрометцентре, повышения температуры в Воронеже в ближайшие дни не ожидается.
В четверг, 10 марта, в регионе, по прогнозу синоптиков, ожидается сильный ветер и высокая пожароопасность. Днем в областном центре воздух не прогреется выше +18°, ночью ожидается +7°. Осадков в этот день не прогнозируется. Пятница, 11 марта, также будет солнечной и нежаркой. Днем синоптики обещают +17°, ночью +9°.
На выходных, 12 и 13 мая, в городе может пойти небольшой, кратковременный дождь. Днем синоптики прогнозируют +18… +21°, ночью +9… +11°.
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