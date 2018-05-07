На рабочей неделе в Воронеже будет стоять жаркая погода

На рабочей неделе воронежцев ждет жаркая погода, сообщили в местном гидрометцентре.

В понедельник, 7 мая, днем в городе ожидается +29°, ночью +15°. Небольшой дождь может пойти 8 и 9 мая. Во вторник днем синоптики обещают +28°, ночью +14°. В праздничный день, 9 мая, днем воздух прогреется до +26°, ночью ожидается +12°. Незначительное похолодание, по прогнозу, будет в конце рабочей недели. В четверг и пятницу днем синоптики обещают +19… +20°, ночью +8°… +9°. Осадков в эти дни не прогнозируется.

Выходные будут теплыми и солнечными. 12 мая днем синоптики обещают +22°, ночью +11°. В воскресенье, 13 мая, воздух не прогреется выше +20°.