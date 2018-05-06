Скандинавский антициклон освежит москвичей 

С понедельника погода улучшится.
Народные приметы на 7 мая гласят, что если лучи солнца темнеют, то стоит ждать сильной грозы. А если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то это к дождю.
— В 90-е годы проводились исследования, по итогам которых специалисты пришли к выводам, что почти 90 процентов всех примет не имеют под собой научного обоснования, — отметил ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
— С понедельника погода порадует столичных жителей своей свежестью. По словам синоптика, всю предстоящую неделю она будет определяться влиянием Скандинавского антициклона.
— Это значит, что с понедельника погода улучшится и будет держаться в усредненном климатическом фоне, — рассказывает Евгений Тишковец. — То есть можно ожидать приятный свежий фон, переменную облачность без осадков.
Так, по его словам, северо-восточная тяга ветров освежающим потоком снизит показания термометров. Но показатели все-таки останутся в комфортном диапазоне.
— Ночами в среднем температура ожидается от 5 до 10 градусов. Днем столбики термометра будут колебаться около двадцатиградусной отметки — в среднем от 17 до 22 градусов, — сказал Тишковец.
Кстати, некоторым народным приметам все-таки можно верить.
— Некоторых из них можно объяснить с точки зрения физики атмосферы, — продолжает синоптик. — Например, ласточки начинают низко летать перед дождем. Почему? Из-за кормовой базы — комаров, мошек, которые очень чувствительны к изменению давления.
Другой пример — дым столбом из печной трубы деревенской избы.
— Это говорит об устойчивости стратификации атмосферы, то есть летом стоит ожидать жару, а зимой — похолодание, — сказал специалист.
А перистые облака являются предвестниками теплого фронта, которых находится за тысячу километров. Следовательно, за сутки погода испортится.
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