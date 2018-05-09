Прогноз погоды. Северный ветер прогонит тепло

В среду, 9 мая, нас ждёт ясное свежее утро: на термометрах +7… +9 °C, облаков на небе мало, дует прохладный ветер. Днём столбики термометров поднимутся до +12… +14 °C, северный ветер усилится до 5 м/с, на небо наплывут облака. Вечером +10… +12 °C, ветер немного стихнет, небо прояснится, и ночью воздух сильно остынет — температура опустится до +2… +5 °C.

Сегодня один из самых важных и трогательных праздников для всего постсоветского пространства — День Победы в войне над фашисткой Германией . 73 года назад 8 мая в 23:43 по московскому времени в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая в 00:01 по московскому времени. Это был второй акт о капитуляции — первый был подписан 7 мая (он также должен был вступить в силу 9 мая в 01:01 по московскому времени), но у представителя СССР генерала Суслопарова на тот момент не было приказа его подписывать.

9 мая исполнилось бы 94 года великому советскому, российскому барду Булату Шалвовичу Окуджаве . Именно его считают одним из самых известных представителей авторской песни, а его творчество известно по всему миру. Песни Окуджавы прозвучали более чем в 80 фильмах, такие как «Ваше благородие», «Бери шинель, пошли домой», «Мы за ценой не постоим», «Песня об Арбате» и многие другие.

В четверг, 10 мая, утром ожидается переменная облачность, за окном +5… +8 °C. Северо-восточный ветер днём снова усилится до 5–7 м/с, температура поднимется до +11… +13 °C. Небо прояснится только к вечеру, сообщает «Погода. НН.ру», на улице будет +8… +10 °C, ветер ослабнет до 3 м/с. Ночью +2… +5 °C, и синоптики не исключают, что местами температура опустится до 0 °C.

В пятницу, 11 мая, несмотря на по-прежнему сильный ветер, температура пойдёт на повышение. Утром ещё прохладно +5… +7 °C, но яркое солнышко начнёт наконец прогревать воздух. Преимущественно ясная погода продержится до самой ночи, и днём потеплеет до +15… +17 °C, вечером ожидается +11… +13 °C.