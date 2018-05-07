Во время грозы в Орле деревья упали на дороги и автомобиль

Во время непогоды, которая обрушилась на Орел 6 мая, попадали деревья.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города, 6 мая к ним поступило шесть заявок от жителей по упавшим во время грозы деревьям.

Так, стихия повредила зеленые насаждения на улицах Октябрьской (в районе дома №6 и на остановке «Музей искусств»), Кромской (в районе дома №5), Левоовражной (около дома №17), Генерала Жадова (около дома №4), в переулке Дарвина (возле дома №7).

Упавшие деревья перегородили проезжую часть и пешеходные дорожки, а дерево на улице Октябрьской повредило автомобиль.