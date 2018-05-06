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В Орле гроза срывала кровлю, ломала деревья и удивила майских жуков
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В Орле гроза срывала кровлю, ломала деревья и удивила майских жуков 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 6 мая, над Орлом пронеслась гроза, которую несколько дней сулили синоптики. Порывами ветра сорвало кровлю как минимум с двух крыш (в многоэтажке на Новой Ботанике и с дома молитвы у депо). Повален не один десяток деревьев. А зеленую травку закрыло плотным слоем града.
При этом, как обычно случается при сильном дожде, Орел затопило, а дороги превратились в реки. Водоемами стали пространства под Александровским мостом и переезд под железнодорожными путями на Московской, затопило трамвайную линию у Гринна. Водители, не видя ловушек в виде ям и вырубок дорожников, оказались как на минном поле. На улице Генерала Родина «утонул» ВАЗ-2109. Автовладельцы теряли номера, диски и терпение.
Подступала стихия несколькими заходами. Некоторые части города ветер и град обошли стороной. Сейчас напор стих. Вода постепенно уходит. Коммунальщики убирают преграждающие пути ветки. А орловцы делятся в соцсетях фотографиями и видео майской грозы.
«И тут майские жуки знатно удивились … в тот момент, когда май диктует моду…»
(Фото «Город Орел », «Интересный Орел» и РИА57).
Сообщение В Орле гроза срывала кровлю, ломала деревья и удивила майских жуков появились сначала на РИА 57.
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