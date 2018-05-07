В Сочи возможен резкий подъем уровня воды в реках

Гостей и жителей курорта просят воздержаться от отдыха у воды и от походов в горы

Резкий подъем уровня воды в реках возможен в Сочи

Утром 7 мая на участке Магри-Веселое местами ожидается туман, видимость 500-1000 метров.

7-8 мая местами в крае пройдет сильный дождь, ливень, с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, активизация экзогенных процессов.

В период с 6 по 9 мая в горах Краснодарского края выше 2000 м над уровнем моря — лавиноопасно.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112.