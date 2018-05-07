Ещё
В Сочи возможен резкий подъем уровня воды в реках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи возможен резкий подъем уровня воды в реках 

АиФ-Кубань 55 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Гостей и жителей курорта просят воздержаться от отдыха у воды и от походов в горы
Резкий подъем уровня воды в реках возможен в Сочи.
Утром 7 мая на участке Магри-Веселое местами ожидается туман, видимость 500-1000 метров.
7-8 мая местами в крае пройдет сильный дождь, ливень, с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках, активизация экзогенных процессов.
В период с 6 по 9 мая в горах Краснодарского края выше 2000 м над уровнем моря — лавиноопасно.
Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112.
АиФ-Кубань: последние новости
Экипаж круизного лайнера в порту Сочи эвакуировали из-за задымления В Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса Кубанцы ответят в суде за кражу металла у жителя Успенского района
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей360
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой850
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика
На Украине рассказали о планах на Крымский мост594
Видео
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение