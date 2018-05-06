«Сын побелел от страха»: семья Полины Гагариной попала в ненастье на Мальдивах

Полина Гагарина отправилась с семьей отдохнуть на курорте Мальдивских островов, однако их отпуск был испорчен жуткой грозой, которая разразилась над маленьким островом посреди океана. По признанию артистки, это была кошмарная ночь, когда никто не спал и все боялись за свою жизнь.

Минувшей ночью домик, в котором отдыхала звезда эстрады Полина Гагарина с семьей, оказался в эпицентре страшной грозы и шторма, которые редко встретишь за пределами теплых широт. Своими впечатлениями о мрачной ночи артистка поделилась с поклонниками, признав, что была весьма напугана бушующей стихией.

«Сегодня ночью была страшная гроза, страшная — это мягко говоря, такого звука я не слышала никогда! Небеса разверзлись, не просто оборот речи, в этом случае, а в прямом смысле! Сын побелел от страха, молния вспыхнула рядом с нашей виллой диким треском, а потом все повторилось несколько раз и ливанул дождь стеной. Когда ты посредине океана в маленьком домике на острове, ощущения абсолютно жуткие», — откровенно поведала Полина, добавив, что той ночью всем было не до сна. И хотя сейчас гроза миновала, прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный, и, возможно, отдыхающие еще не раз будут наблюдать гром и молнии за окном их маленьких домов.

Испугались за звезду и поклонники, которым знакомы капризы природы у экватора. Небезразличные пользователи сети отметили, что в городах, далеких от побережья, грозы и в самом деле чувствуются совсем по-другому, а на маленьких островах подобный шторм впечатляет своей силой. Некоторые почитатели даже попросили Полину вернуться домой, поскольку отдыхать при такой непогоде весьма опасно. «Там реально можно понять что такое рай и ад, земля — место борьбы стихий, нельзя принимать временный оазис за землю обетованную» «Там вообще очень страшно среди океана. Не понимаю восторгов по поводу Мальдив » «Может, вы домой вернетесь? Сейчас такие аномалии в погоде, не знаешь, чем обычный дождь закончится» «Ох! Мы тоже пережили подобную грозу на Бандосе. Думала, нас смоет в океан, но все обошлось» «Да, Полина, Грозы на островах — это мягко сказать жутковато» «Это уже не совсем комфортный отдых. Берегите себя!»

А ведь совсем недавно Полина была в солнечной столице, где позабавила поклонников двусмысленной фотографией, запечатлев себя в постели с продюсером Аланом Бадоевым. И хотя звезда объяснила, как так получилось, поклонники с чувством юмора не смогли удержаться от смешных и ироничных замечаний относительно пикантного снимка. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!