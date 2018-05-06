Полина Гагарина попала в сильную грозу на Мальдивских островах

Полина Гагарина, уезжая вместе с семьей на солнечный и теплый курорт (певица сейчас отдыхает на Мальдивских островах), и представить не могла, какие страшные испытания для нее приготовит эта поездка. В своем Instagram звезда рассказала, что прошедшая ночь для всех туристов оказалась безумно страшной из-за сильной грозы, обрушившейся на остров.

Сегодня ночью была страшная гроза… страшная это мягко говоря… такого звука я не слышала никогда! Небеса разверзлись, не просто оборот речи, в этом случае, а в прямом! Сын побелел от страха, молния вспыхнула рядом с нашей виллой диким треском, а потом все повторилось несколько раз и ливанул дождь стеной. Когда ты посредине океана в маленьком домике на острове, ощущения абсолютно жуткие. Не спал весь отель… Только к вечеру дождь остановился и все немного высунули носы. Прогноз впереди не утешительный и, видимо, в этот раз будет мало солнечных фотографий.. но надежда, как говорится умирает последней. Солнышко, пожалуйста, выходи (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поделилась со своими подписчиками звезда.

Полина Гагарина

Поклонники Гагариной такими жуткими подробностями были шокированы и посоветовали ей скорее возвращаться домой. Впрочем, другие поспешили успокоить певицу, отметив, что после грозы обычно всегда бывает солнце. И действительно, сегодня утром в своей истории в Instagram звезда опубликовала очень солнечное видео — видимо, погода стала улучшаться.

Не могли не отметить интернет-юзеры и фотографию Полины, автором которой стал ее супруг Дмитрий Исхаков . Им она, несмотря на отсутствие солнца, безумно понравилась.

Полюшка, Ваши фотографии всегда солнечные, так как вся ваша семья солнечная и лучистая. Хорошего Вам отдыха!

— прокомментировала кадр поклонница Гагариной.

К слову, в профиле Исхакова есть несколько ярких и солнечных снимков, сделанны еще до природного катаклизма.

Фото из Instagram Дмитрия Исхакова