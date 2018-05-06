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Первый рабочий понедельник мая подарит Ленобласти летнюю жару
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Первый рабочий понедельник мая подарит Ленобласти летнюю жару 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Согласно ежедневному прогнозу специалистов ГУ МЧС по 47 региону, в понедельник, 7 мая воздух в Ленобласти местами прогреется до +21 градуса.
Так, по прогнозам синоптиков, 7 мая в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7 гр., на востоке местами до 0 гр., днем +16…+21 гр., у водоемов местами до +11 гр. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — будет слабо понижаться.
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