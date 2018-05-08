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На Кубани дождливая погода продержится еще несколько дней
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На Кубани дождливая погода продержится еще несколько дней 

Новая Кубань 15 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 8 мая, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой, град. Ветер восточного и юго-восточного направлений с порывами 13-18 м/с, во время грозы ветер усилится до 20 метров в секунду.
Несмотря на осадки, температура воздуха днем поднимется до +27°С, ночью отметки термометров покажут 12-17°С. На Черноморском побережье днем 19-24°С тепла, с заходом солнца похолодает до +13-18°С.
В Краснодаре сегодня ожидаются дожди, осадки пришли в краевую столицу надолго — по прогнозам на сегодняшний день, солнечная погода вернется в город ближе к выходным. Темпуратура воздуха днем +21°С, ночью +15°С.
Аналогичная погода ожидается и на территории большинства районов Кубани. Жителей региона ждут дожди, грозы, местами даже град.
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