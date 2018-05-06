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Переменчивая крымская погода: на полуостров идет шторм
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Переменчивая крымская погода: на полуостров идет шторм 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИа Новости Крым. В ближайшие несколько часов местами на полуострове прогнозируются сложные погодные условия. Об этом со ссылкой на крымских синоптиков сообщают в ГУ МЧС России по РК.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 6 мая в Крыму ожидается местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — предупредили в чрезвычайном ведомстве.
В связи с этим спасатели просят жителей и гостей Республики плотно закрывать окна на балконах и в домах, находиться подальше от стекол и по возможности не выходить из дома. Если же это невозможно, то на улицах держаться подальше от рекламных щитов и всевозможных вывесок, не прятаться и не парковать машины под деревьями.
Как сообщалось ранее, 7-9 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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