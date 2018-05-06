Переменчивая крымская погода: на полуостров идет шторм

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИа Новости Крым . В ближайшие несколько часов местами на полуострове прогнозируются сложные погодные условия. Об этом со ссылкой на крымских синоптиков сообщают в ГУ МЧС России по РК.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 6 мая в Крыму ожидается местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

В связи с этим спасатели просят жителей и гостей Республики плотно закрывать окна на балконах и в домах, находиться подальше от стекол и по возможности не выходить из дома. Если же это невозможно, то на улицах держаться подальше от рекламных щитов и всевозможных вывесок, не прятаться и не парковать машины под деревьями.

Как сообщалось ранее, 7-9 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.