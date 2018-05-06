В Петербурге новая неделя начнется с теплой и сухой погоды

Петербурге с понедельника будет тепло, солнечно и сухо. Как сообщил Гидрометцентр, 7 мая в городе ожидается переменная облачность и западный ветер скоростью до 9 м/с.

Осадки не прогнозируются. Атмосферное давление днем будет слабо понижаться.

Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, а днем потеплеет до +16…+18. В ведомстве отметили, что вблизи водоемов воздух не прогреется выше +12 градусов.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе дожди обойдут стороной Петербург. Воздух временами будет прогреваться до +20 градусов.

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.