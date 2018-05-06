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Крупным градом засыпало несколько районов Новосибирска
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Крупным градом засыпало несколько районов Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Вместо грозы в начале мая природа одарила жителей Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска густым градом.
Днем 6 мая ледяные шарики засыпали дворы, тротуары и дороги Заельцовского района. Диаметр градин был примерно 0,5 см. А в 17 часов ледяная крупа с градом обрушилась на жителей Первомайки. «Град был как гром среди ясного неба, — рассказал житель многоэтажки на ул. Одоевского Артем Петров. — Светило яркое солнце, и буквально за три минуты сгустились тучи и посыпала ледяная крупа». Закончилось вторжение зимы так же внезапно — через 5 минут уже снова сияло солнце.
Кстати, накануне синоптики сообщили, что сегодня новосибирцам стоит ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега, а вот ледяной град для всех оказался сюрпризом.
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