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В некоторых районах Москвы зафиксировали дымки
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В некоторых районах Москвы зафиксировали дымки 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В столичных районах ВНДХ и МГУ синоптики зафиксировали дымки, влажность воздуха составляет 79%, сообщается на сайте «Метеоновости».
Воскресный день перевалил за полдень, а небо по-прежнему затянуто облаками. На опорной метеостанции города, ВДНХ, температура повысилась до плюс 14,7 градуса, в Тушине — плюс 14, в районе МГУ — плюс 14,4, а на Балчуге столбик термометра преодолел отметку в плюс 15 градусов.
«Осадков нет, на ВДНХ и в районе МГУ сохраняются дымки. Атмосферное давление немного подросло и составляет 751 миллиметр ртутного столба», — говорится в сообщении.
Относительная влажность воздуха уменьшилась до 79%. Ветер северный, слабый, в районе МГУ и ТСХА его порывы составляют 6 метров в секунду.
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