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На западе Красноярского края выпал обильный снег
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На западе Красноярского края выпал обильный снег 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Фотографии заснеженного подворья разметил на своей страничке в соцсети красноярец Владимир Павловский.
Снегопад в Боготоле начался накануне, 5 мая, в середине дня, а к вечеру высота снежного покрова достигла примерно десятка сантиметров. Ночью выпавший снег приморозило, а 6 мая с утра под ярким весенним солнцем он начал таять, так что городок оказался покрыт лужами.
Жители населенного пункта удивлены капризами природы, они надеялись на весеннее тепло и уже начали сельхозработы.
Сотрудники ГИБДД советуют пока не менять зимние шины на летние, если собираетесь ехать за город. В связи с перепадами температур и неустойчивой погодой на дорогах гололедица.
Жителей Красноярского края в ближайшую неделю ожидает прохладная погода, возможен мокрый снег и дождь.
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