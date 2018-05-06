На западе Красноярского края выпал обильный снег

Фотографии заснеженного подворья разметил на своей страничке в соцсети красноярец Владимир Павловский

Снегопад в Боготоле начался накануне, 5 мая, в середине дня, а к вечеру высота снежного покрова достигла примерно десятка сантиметров. Ночью выпавший снег приморозило, а 6 мая с утра под ярким весенним солнцем он начал таять, так что городок оказался покрыт лужами.

Жители населенного пункта удивлены капризами природы, они надеялись на весеннее тепло и уже начали сельхозработы.

Сотрудники ГИБДД советуют пока не менять зимние шины на летние, если собираетесь ехать за город. В связи с перепадами температур и неустойчивой погодой на дорогах гололедица.