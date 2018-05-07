Непогода на Урале может спровоцировать подтопления и распространение пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Сильные дожди и штормовой ветер могут стать причиной подтопления прибрежных зон и распространения природных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может привести к подтоплению прибрежной зоны, а налипание мокрого снега на провода и деревья — к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи", — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Свердловской области местами прогнозируются сильные дожди, на севере и северо-востоке с мокрым снегом. «Порывы ветра до 16 м/с. Температура воздуха днем — плюс 8-13 градусов», — говорится в сообщении.

Тюменской области критических подтоплений не прогнозируют. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, ливневые дожди в регионе могут стать причиной подъема воды в реках. «Идет небольшой подъем воды в рамках среднестатистических показателей, пока критической ситуации ничего не предвещает. Если ливни на два-три дня не придут, то должен быть среднегодовой паводок», — сказал он.

По данным тюменского гидрометцентра, в регионе прогнозируются небольшие осадки — дождь с мокрым снегом, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигают 16 м/с.

В Ямало-Ненецком автономно округе ( ЯНАО ) в понедельник закрылась переправа через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево, сообщили в пресс-службе губернатора региона. «Сейчас ведем отпаривание понтонов и с закрытием проезда начнем их разбирать, чтобы река очистилась ото льда во время ледохода. Затем после прохождения льда понтоны снова будут собраны в наплавной мост», — рассказали специалисты предприятия «Ямбургтранссервис». Пока пассажиров будут перевозить на вездеходах на воздушной подушке, они будут работать круглосуточно.

Ветра и пожары

Усиленный ветер стал одной из причин распространения природных пожаров в Курганской области . «За прошедшие сутки было зафиксировано 12 пожаров на землях лесного фонда, что вдвое больше показателей 5 мая. Общая площадь возгорания составила 83,8 га. Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что распространение огня связано, в том числе, с повышенной ветровой нагрузкой — порывы ветра доходили до 17 м/с», — уточнили в департаменте.