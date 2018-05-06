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МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве
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МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра с порывами до 13-18 метров в секунду в воскресенье, 6 мая, передает РИА "Новости".
"По информации Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС порекомендовали водителям припарковаться, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и тем самым вызвать аварию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить.
Отмечается, что при сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +19°С.
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