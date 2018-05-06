МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве

Управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра с порывами до 13-18 метров в секунду в воскресенье, 6 мая, передает РИА "Новости"

"По информации Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали водителям припарковаться, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и тем самым вызвать аварию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов и рыбачить.

Отмечается, что при сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +19°С.