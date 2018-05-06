В понедельник в Петербурге потеплеет до 18 градусов

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 7 мая, в Северной столице ожидается сухая и теплая погода, переменная облачность. Осадков по-прежнему не предвидится.

Днем воздух в городе прогреется до 18°С. Скорость ветра с западных направлений составит до 9 метров в секунду.

Всю неделю в городе на Неве обещают хорошую погоду. В некоторые дни столбик термометра поднимется выше 20-градусной отметки.