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Воронежские леса попали в зону высокого риска возникновения пожаров
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Воронежские леса попали в зону высокого риска возникновения пожаров 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В регионе ввели особый противопожарный режим. В Воронежской области объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах, сообщили в федеральном агентстве лесного хозяйства в субботу, 5 мая. Это связано с установившейся в регионе аномальной для начала мая жарой. Высокий уровень пожарной опасности в области прогнозируется до 9 мая включительно, потом его снизят до среднего. В регионе действует особой противопожарный режим. Из-за установившейся высокой температуры воронежские спасатели 6 мая объявили штормовое предупреждение. Они напоминают, что из-за жарой погоды многократно возрастают риски ландшафтных и лесных пожаров, и просят соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнём и курительными принадлежностями, воздержаться от посещения хвойных лесов и, тем более, от разведения в них костров. Высокий уровень пожарной опасности в Воронежской области, согласно прогнозу федерального агентства лесного хозяйства, будет сохраняться до 9 мая включительно, потом он снизится до среднего.
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