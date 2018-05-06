Воронежские леса попали в зону высокого риска возникновения пожаров 

Вести Воронеж: последние новости

Жители Воронежской области увидят мини-парад планет перед рассветом 3 мая

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области

В Воронежской области на пять дней объявили штормовое предупреждение из-за жары