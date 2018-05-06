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В воронежских лесах объявили высокую степень пожарной опасности
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В воронежских лесах объявили высокую степень пожарной опасности 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
По прогнозу на 6 мая, в Воронежской области из-за жары ожидается высокая пожарная опасность в лесах, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
Местами в регионе ожидается даже чрезвычайная пожарная опасность. При такой ситуации пожары могут возникнуть от незначительных источников огня, даже от брошенных не затушенных окурков и спичек, быстро распространяться и давать дополнительные очаги.
Высокая пожарная опасность наблюдается и в других регионах Черноземья — Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской областях.
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