Ещё
Резкое похолодание и дожди ожидают ростовчан всю неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Резкое похолодание и дожди ожидают ростовчан всю неделю 

Деловое сообщество 2 часа назад
Грядущая короткая неделя и праздники для ростовчан может испортить погода. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, падать температура начнет уже в это воскресенье, а 9 мая станет самым холодным днем недели.
Воскресенье и понедельник ростовчане проведут в комфортной температуре +22 градуса, приятный отдых после аномальной жары. Ночью температура понизится до +18, а уже во вторник, 8 мая, синоптики прогнозируют осадки. Во вторник в донской столице — до +21…+22 днем и +17…+20 — вечером. Дождь будет идти весь день, да и на парад 9 мая советуем принести зонтики. Кроме холодной погоды и +19 градусов тепла, возможны осадки. К пятнице погода установится, дожди прекратятся, но выходные будут пасмурными.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовчан ждет жаркое начало выходных В Ростове сторонники Навального хотят провести шествие в день 100-летия ЮВО В Ростове ночью прошла генеральная репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»89
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»209
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1143
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье55
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение