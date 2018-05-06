Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до 7 мая

Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлено в Челябинске до 7 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, днём в воскресенье и в ночь на понедельник в областном центре сохранится вероятность образования смога. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер западного направления 4-9 м/с, температура воздуха в дневные часы поднимется до +15 градусов.

Напомним, в дни действия режима НМУ при появлении в воздухе неприятного химического запаха горожане могут сообщить об этом в соответствующие ведомства.