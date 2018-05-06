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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до 7 мая
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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до 7 мая 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлено в Челябинске до 7 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, днём в воскресенье и в ночь на понедельник в областном центре сохранится вероятность образования смога. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер западного направления 4-9 м/с, температура воздуха в дневные часы поднимется до +15 градусов.
Напомним, в дни действия режима НМУ при появлении в воздухе неприятного химического запаха горожане могут сообщить об этом в соответствующие ведомства.
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