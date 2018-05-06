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6 мая пензенским автомобилистам обещают 26 градусов тепла без существенных осадков
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6 мая пензенским автомобилистам обещают 26 градусов тепла без существенных осадков 

PNZdrive 48 минут назад
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в воскресенье, 6 мая, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется южный ветер, его скорость может достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21+26ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и неожиданных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать скоростной режим.
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