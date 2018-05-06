Стало известно о погоде в Москве

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В Москве в воскресенье ожидаются до 19 градусов тепла и дожди 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Дожди ожидаются в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В столице будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в южной половине региона возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 17-19 градусов, в Подмосковье — плюс 16-21 градус", — говорится в сообщении.
По информации синоптиков, в Москве будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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