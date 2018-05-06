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Воздушная часть генеральной репетиции парада отменена из-за непогоды в Москве
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Воздушная часть генеральной репетиции парада отменена из-за непогоды в Москве 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом заявили в Минобороны. Одновременно МЧС экстренно проинформировало жителей столицы об ожидаемой грозе и сильных порывах ветра до 18 метров в секунд в ближайшие часы. Предупреждение действует до вечера. Как сообщалось ранее, в воздушной части парада должны были участвовать 73 единицы техники — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, в том числе новейшие МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». А вот боевым машинам непогода не помеха. В этом году в параде принимают участие 12,5 тыс. человек. Столько же выйдут на брусчатку Красной площади 9 мая. Кроме того, в параде участвуют более 150 образцов вооружения. Из-за репетиции движение в центре столицы ограничено.
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