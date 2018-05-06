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В Омске прошел майский снегопад: видео
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В Омске прошел майский снегопад: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ровно год назад, шестого мая, в Омске также выпал снег.
В воскресенье, шестого мая в Омске прошел настоящий снегопад.
Несмотря на календарную весну, столбики термометров в городе показывают всего 0°С, а ночью температура опустилась ниже нуля.
Воскресным утром омичи с удивлением обнаружили замерзшие лужи, а через несколько часов погода преподнесла очередной сюрприз — в городе пошел майский снег.
Он шел совсем недолго, однако жители города успели запечатлеть осадки на видео и поделиться необычным для мая месяца погодным явлением с социальных сетях.
Что интересно, ровно год назад, в этот же самый день в Омске тоже шел снег.
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