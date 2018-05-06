Погода в Омске преподнесла очередной сюрприз

Май не спешит баловать омичей теплом. Сегодня, 6 мая, горожане с удивлением обнаружили замерзшие лужи. Градусник подтвердил — на улице всего лишь 0°С, ночью было меньше. И это в областном центре, следовательно, на севере были серьёзные заморозки.

Через пару часов погода преподнесла новый сюрприз — снег, который почти полчаса кружил огромными хлопьями. Горожане тут же выложили снимки в соцсети.