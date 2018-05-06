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Погода в Омске преподнесла очередной сюрприз
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Погода в Омске преподнесла очередной сюрприз 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Май не спешит баловать омичей теплом. Сегодня, 6 мая, горожане с удивлением обнаружили замерзшие лужи. Градусник подтвердил — на улице всего лишь 0°С, ночью было меньше. И это в областном центре, следовательно, на севере были серьёзные заморозки.
Через пару часов погода преподнесла новый сюрприз — снег, который почти полчаса кружил огромными хлопьями. Горожане тут же выложили снимки в соцсети.
Кстати, ровно года назад, 6 мая 2017 года, в Омске также шёл снег, но был и серьёзный ураган, который вырывал деревья с корнем.
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