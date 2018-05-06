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Красноярцев ожидает короткая, но холодная неделя
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Красноярцев ожидает короткая, но холодная неделя 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Заморозки до -4 °C ожидаются в ближайшую неделю в Красноярске и окрестностях города.
По данным Гидрометцентра, температура опустится до -4 °С уже в ночь на понедельник, 7 мая. Днём будет выше ноля, но немного — до +6 °С. Ночной мокрый снег сменится дождём. Будет ветрено, с порывами до 18 м/с. На дорогах — гололедица.
Последующие дни также не станут тёплыми — небольшой «плюс» днём, а ночами столбик термометра может уходить в минусовую зону. Однако обильного снегопада в столице края и окрестностях синоптики не ожидают. Однако он может пройти на более северных территориях. Уверенный курс на тепло погода возьмёт только в последний день недели — в пятницу, 6 мая. В этот день воздух прогреется до +12 °С.
Среда, 9 мая — выходной день. Возможен небольшой дождь, температура +9 °С.
Устойчивое тепло придёт в Красноярск только после 20 мая.
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