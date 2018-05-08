Приморские аграрии увеличили посев кукурузы в два раза

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на данный момент крестьяне посеяли в два раза больше кукурузы, чем в прошлом году.

«На полях края посеяно почти 21 тысяча гектаров кукурузы — 50% от плана», — проинформировали в ведомстве.

Несмотря на сложные погодные условия — дождь и низкую для этого времени года температуру, сельхозпроизводители посеяли 1000 гектаров сои.

«В Ханкайском районе посеяно 700 гектаров сои, в Октябрьском — 300», — добавили специалисты.

Кроме того, посажено почти 950 гектаров картофеля и более 650 гектаров овощей.