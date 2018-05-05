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В столичном регионе ожидается жаркая погода
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В столичном регионе ожидается жаркая погода 

Газета.Ru 53 минуты назад
Сегодня, 5 мая в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, возможны и грозы, передает НСН.
Температура воздуха в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, по области — до 22-27 градусов тепла. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
При ухудшении погоды, могут почувствовать недомогание люди с сосудистыми нарушениями и неустойчивым артериальным давлением, нарушениями сердечного ритма, страдающих мигренями.
Грозовая деятельность может негативным образом сказаться на самочувствии даже здоровых людей. Людям, склонным к аллергическим реакциям, напоминают, что в регионе продолжается цветение деревьев.
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