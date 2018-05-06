В Волгоградской области установлен противопожарный режим

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, вводящее в регионе особый противопожарный режим. При этом только 4 мая в области отменено чрезвычайное положение в связи с паводком, начавшимся еще в конце марта.

Чтобы избежать пожаров в жаркий сезон, а температура уже достигала 31 градуса, в регионе ужесточены правила пребывания на природе. Теперь за разведение костров и сжигание мусора волгоградцам грозят крупные штрафы. « Волгоградская область готова к обеспечению пожарной безопасности, но для этого необходима серьезная мобилизация, — цитирует Бочарова его пресс-служба, — чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор. Зачастую возгорания происходят на необрабатываемых участках, которые захламляются. Нужно навести порядок: устанавливать владельцев или возвращать неиспользуемые земли в оборот».

В региональном главке МЧС пояснили, что запрещены пребывание граждан в лесах и проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования, запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, мусора, растительности и проведение всех пожароопасных работ.

В ведомстве также просят сообщать обо всех фактах возгорания по телефонам 01 и 101 (для мобильных телефонов).