МЧС предупреждает: в Оренбуржье будет жарко и ветрено

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях ТВ ближайшие сутки. 4 мая днем усилится ветер (порывы 15-19 м/с).

Также по прогнозам синоптиков, в последний день короткой рабочей недели будет жарко: +26 градусов. Местами по области возможна гроза и дождь.

Сотрудники управления напоминают оренбуржцам, что в сильный ветер лучше не выходить из дома и следить за детьми. Если же непогода застала на улице, то нельзя прятаться около стен: с крыш могут упасть тяжелые предметы. Это правила распространяется и на деревья, остановки, рекламные щиты. Запрещено стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.