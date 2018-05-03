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МЧС предупреждает: в Оренбуржье будет жарко и ветрено
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МЧС предупреждает: в Оренбуржье будет жарко и ветрено 

АиФ-Оренбург 3 мая 2018
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях ТВ ближайшие сутки. 4 мая днем усилится ветер (порывы 15-19 м/с).
Также по прогнозам синоптиков, в последний день короткой рабочей недели будет жарко: +26 градусов. Местами по области возможна гроза и дождь.
Сотрудники управления напоминают оренбуржцам, что в сильный ветер лучше не выходить из дома и следить за детьми. Если же непогода застала на улице, то нельзя прятаться около стен: с крыш могут упасть тяжелые предметы. Это правила распространяется и на деревья, остановки, рекламные щиты. Запрещено стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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