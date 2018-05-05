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Предстоящей ночью над Землей будет метеорный дождь
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Предстоящей ночью над Землей будет метеорный дождь 

Рамблер 1 час назад
Предстоящей ночью над Землей пройдет звездный дождь. Метеорный поток в созвездии Водолея можно было наблюдать еще с 19-го апреля, но теперь он достигнет своего пика. В час будет падать до 55-ти метеоритов. Правда, астрономы Московского планетария предупреждают, что в столице полюбоваться космическим шоу может помешать яркая Луна, которая только начала идти на спад. Она засветит значительную часть небосвода. Подробнее: https://www. m24.ru/videos/Vladimir-Kalyakin/05052018/173812?utm_source=CopyBuf
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