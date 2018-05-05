В Ленобласти 6 мая от плюс 19 до минус 1

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2… 7 гр., местами до -1 гр., днем 14… 19 гр., у водоемов до 10 гр. Атмосферное давление будет мало меняться. На территории Ленинградской области 1–2 класс пожароопасности, это низкй уровень риска возникновения лесных пожаров. По состоянию на 8 часов утра 5 мая уровень воды по ГП Новоладожский канал — посёлок городского типа Новая Свирица составил 593 см над нулем поста, при неблагоприятной отметке 570 см.