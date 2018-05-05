Глава ГУ МЧС по региону рассказал, когда в Самаре откроются пляжи

В ближайшие 10 дней в черте Самары уровень Волги будет равен 30 м по балтийской системе высот. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — На сегодняшний день мы наблюдаем завершение паводка в Самарской области . Жигулевская ГЭС начала сокращать сбросы воды. Паводок по малым рекам прошел без подтопления территорий. Максимальные уровни, которые фиксировались на малых реках за историю наблюдений, достигнуты не были, но уровни рек поднимались, как и прогнозировали синоптики Приволжского УГМС, выше средних многолетних значений, — уточнил глава экстренного ведомства 63 региона. По его словам, до конца мая уровень Волги в черте Самары прогнозируется в районе 28-29 м. 4 мая уровень Волги у Самары составлял 31,53 м — Летний оздоровительный сезон и открытие пляжей в областной столице стартуют по графику, установленному для Самары: к 15-20 июня, — рассказал Олег Бойко