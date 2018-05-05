Ещё
Глава ГУ МЧС по региону рассказал, когда в Самаре откроются пляжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ГУ МЧС по региону рассказал, когда в Самаре откроются пляжи 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В ближайшие 10 дней в черте Самары уровень Волги будет равен 30 м по балтийской системе высот. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
— На сегодняшний день мы наблюдаем завершение паводка в Самарской области. Жигулевская ГЭС начала сокращать сбросы воды. Паводок по малым рекам прошел без подтопления территорий. Максимальные уровни, которые фиксировались на малых реках за историю наблюдений, достигнуты не были, но уровни рек поднимались, как и прогнозировали синоптики Приволжского УГМС, выше средних многолетних значений, — уточнил глава экстренного ведомства 63 региона.
По его словам, до конца мая уровень Волги в черте Самары прогнозируется в районе 28-29 м.
4 мая уровень Волги у Самары составлял 31,53 м  — Летний оздоровительный сезон и открытие пляжей в областной столице стартуют по графику, установленному для Самары: к 15-20 июня, — рассказал Олег Бойко.
63.ru: последние новости
Синоптики прочат Самарской области дожди и грозы Падают, падают... деревья: самарцы делятся фото в соцсетях Захватите зонты: первомайская демонстрация в Самаре пройдет под дождем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте293
В центре Москвы начались задержания402
Названа причина задержания Навального86
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1014
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение327
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение