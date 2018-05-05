Штормовое предупреждение из-за тридцатиградусной жары объявлено в трех регионах ЦФО

ТАСС , 5 мая. Штормовое предупреждение из-за жары свыше 30 градусов тепла, которая ожидается в ближайшие двое суток в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), объявлено в Воронежской, Липецкой и Курской областях. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: 6-7 мая в регионе сохранится опасное метеорологическое явление погоды, аномально жаркая погода от плюс 30 градусов и выше, что превышает климатическую норму на 7 и более градусов", — сообщили в воронежском управлении МЧС

В управлении МЧС по Курской области сообщили, что, по данным регионального Гидрометцентра, с 6 по 7 мая ожидается аномально жаркая погода с температурой плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 7-11 градусов. Аналогичное предупреждение распространили и в Липецкой области : как сообщается на сайте регионального управления МЧС, с 6 по 7 мая синоптики прогнозируют в регионе около 30 градусов тепла, что превышает средние многолетние показатели на 7-9 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям трех регионов в жаркое время суток без необходимости не выходить на улицу, в помещениях пользоваться кондиционерами или не закрывать окна, как можно чаще и дольше проветривать. Выходя из дома, одеваться легко, не забывать о головном уборе, чаще находиться в тени и пить воду.