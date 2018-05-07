Синоптики: грозы не уйдут из Орловской области

Орловской области под влиянием атмосферного фронта сегодня, 7 мая, вновь ожидаются дожди и грозы, сообщают синоптики Росгидромета

Днём в регионе сохранится переменная облачность. Ночью прошли умеренные, местами небольшие дожди. Днем также ожидаются небольшие дожди, местами грозы.

Ночью ветер переменных направлений 5-10 м/с, днем сменится на северо-восточный 7-12 м/с. При грозе порывы будут достигать до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составила +10°С.. +15°С. Днем столбики термометров +23°С.. +28°С.

Напомним, накануне, 6 мая, Орловскую область накрыла гроза с градом. В Орле сильный ветер снёс несколько крыш и повалил деревья.

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