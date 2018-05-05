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Орловской области обещали грозу
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Орловской области обещали грозу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 и 6 мая на территории области будет переменная облачность. Ночью местами небольшой, в отдельных пунктах умеренный дождь, днем — грозы. Порывы ветра могут достигать скорости 19 метров в секунду. Температура ночью понизится до 10, днем поднимется до 27 градусов.
ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует орловцам быть внимательнее и осторожнее. Опасность при сильном ветре представляют деревья, рекламные конструкции, плохо укрепленная кровля, оборванные провода. Следует заранее позаботиться о сохранности имущества: закрыть балкон и убрать ценные вещи с улицы. Машины рекомендуют ставить вдали от деревьев и билбордов.
Сообщение Орловской области обещали грозу появились сначала на РИА 57.
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