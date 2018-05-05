В Челябинске иномарку сплющило от падения металлической вышки

Вчера, 4 мая в Металлургическом районе из-за шквалистого ветра рухнула металлическая вышка на территории металлобазы на улице Линейная. Автомобиль «Мазда», припаркованный рядом получил сильные повреждения. Автомобиль буквально сплющило от сильного удара. По предварительным данным, обошлось без жертв.

От сильного ветра так-же загнуло дорожный знак, недалеко от здания правительства Челябинской области . Горожане юморят по поводу ветра:

«Легкий весенний ветерок в Челябинске слегка наклонил дорожные знаки и немного завязал арматуру на стройке», — прокомментировал подписчик группы в ВК «На дорогах Челябинска».

По данным челябинского гидрометцентра, на территории Челябинской области в ближайшие 3 дня ожидается сильный ветер, возможны порывы до 16 м/с.

Фото из группы в ВК «На дорогах Челябинска».