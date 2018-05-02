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Летние веранды закрыли из-за непогоды
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Летние веранды закрыли из-за непогоды 

Вечерняя Москва 2 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 2 мая, летние веранды закрыли в связи с предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре. Об этом сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Рестораторов попросили отказаться от летних веранд, укрепить маркизные и пергольные конструкции, а также закрыть все зонты.
— Вниманию руководителей предприятий общественного питания! От лица столичного Департамента торговли и услуг в связи предупреждением МЧС о грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду 2 мая просим вас прекратить эксплуатацию летних веранд, — отмечается на сайте.
Напомним, что 2 мая в официальном Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России появилось экстренное сообщение о неблагоприятных метеорологических явлениях в столице: сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре с порывами до 15–20 метров в секунду.
Сезон летних кафе начался в Москве 1 апреля и продлится до 1 ноября. Всего в этом году будет работать более 2,5 тысячи летних веранд.
Перед наступлением летнего сезона Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы провела профилактические рейды, а также напомнила рестораторам о правилах и порядках размещения сезонных (летних) кафе на территории столицы.
Начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров ранее отметил, что с начала сезона уже зафиксировали девять нарушений при размещении летних кафе: пять объектов установили вне Схемы размещения и еще четыре превысили утвержденные площадные характеристики.
Нарушителей привлекут к административной ответственности, а веранды, установленные вне Схемы размещения, будут демонтированы.
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Московским автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе, граде и шквалистом ветре 2 мая А снег не знал и падал. В регионы России вернулась зима
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