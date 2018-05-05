В Воронежской и Курской областях объявили штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости . Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской и Курской областях из-за 30-градусной жары на 6 и 7 мая, сообщили в субботу региональные управления МЧС

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад»: «Штормовое предупреждение», — говорится в сообщении воронежского управления.

Сообщается, что 6-7 мая по Воронежской области и Воронежу «сохранится опасное метеорологическое явление погоды — аномально-жаркая погода».

По данным спасателей, среднесуточная температура воздуха в эти дни в регионе окажется выше климатической нормы на 7 градусов и более при максимальной температуре воздуха 30 градусов и выше.

"На территории Курской области сохранится опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода", — предупреждает курское управление МЧС по региону. Как добавляет управление, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-11 градусов.

Главное управление МЧС по Липецкой области также информирует об аномальной жаре в регионе, где 6 и 7 мая температура воздуха будет на 7-9 градусов выше средних многолетних значений.

Спасатели отмечают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести к трагедиям на воде, также информируют спасатели.

В жару рекомендуется пить больше жидкости и не проводить время на солнце, а также не купаться на необорудованных пляжах, сообщает МЧС.