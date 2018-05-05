Ещё
Движение на трассе Лидога-Ванино возобновлено после циклона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на трассе Лидога-Ванино возобновлено после циклона 

Хабаровский край сегодня 23 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По распоряжению «Хабарвоскуправтодора» с 13.00 5 мая автодорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре полностью открыта для всех видов транспорта. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в МЧС, ограничения были введены вечером 4 мая из соображений безопасности — в нескольких районах региона мощный циклон принёс снегопады и гололёд на трассах.
Напомним, после длинных первомайских выходных, которые в дальневосточной столице выдались солнечными и тёплыми, в регион пришло похолодание. Вторжение зимы произошло по причине мощного атмосферного вихря, который затопил дождями соседний Владивосток и другие города и посёлки соседнего Приморья.
Синоптики прогнозируют, что с 6 мая количество осадков будет снижаться, столбик термометра постепенно пойдёт вверх. Однако окончательно погода улучшится 9 мая. День Победы в Хабаровске ожидается ясным, с ночными температурами около +5, а днём воздух прогреется до 19 градусов выше ноля. Вторую декаду мая в регионе прогнозируется стабильное тепло.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Дождливые выходные ожидаются в Хабаровске Приморский циклон может принести хабаровчанам снег Сегодня во всём Хабаровске остыли батареи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира129
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира139
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи567
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина254
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»75
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение