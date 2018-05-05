Движение на трассе Лидога-Ванино возобновлено после циклона 

По распоряжению «Хабарвоскуправтодора» с 13.00 5 мая автодорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре полностью открыта для всех видов транспорта. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в МЧС, ограничения были введены вечером 4 мая из соображений безопасности — в нескольких районах региона мощный циклон принёс снегопады и гололёд на трассах.
Напомним, после длинных первомайских выходных, которые в дальневосточной столице выдались солнечными и тёплыми, в регион пришло похолодание. Вторжение зимы произошло по причине мощного атмосферного вихря, который затопил дождями соседний Владивосток и другие города и посёлки соседнего Приморья.
Синоптики прогнозируют, что с 6 мая количество осадков будет снижаться, столбик термометра постепенно пойдёт вверх. Однако окончательно погода улучшится 9 мая. День Победы в Хабаровске ожидается ясным, с ночными температурами около +5, а днём воздух прогреется до 19 градусов выше ноля. Вторую декаду мая в регионе прогнозируется стабильное тепло.