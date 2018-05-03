Неустойчивая погода. В Москве может вновь прогреметь гроза

Небольшое похолодание придет в столицу в четверг, 3 мая.

Температура утром и ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 24, а вечером столбики термометров опустятся до 18. Несмотря на понижение показателей, это выше средних многолетних значений, передает телеканал Москва 24.

В первой половине дня преимущественно будет солнечно и сухо, во второй же станет пасмурно, ожидаются кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью от 3 до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями.

Влажность составит от 35 процентов днем до 80 процентов ночью. Атмосферный фон можно назвать почти идеальным: на барометрах 745 миллиметров ртутного столба.

В пятницу погода будет аналогичной. Останутся и ветер, и осадки: ближе к вечеру облачно, дождь, временами сильный. Днем 24 градуса тепла, ночью 13 градусов.

В субботу ливни станут затяжными, выпадет до трети месячной нормы осадков. На дорогах возможны подтопления. Юго-восточный ветер усилится до 8 метров в секунду, при порывах может стать шквалистым. Воздух при этом прогреется до 23 градусов днем и 8 ночью.

В воскресенье погода наладится, осадки прекратятся. В то же время в столице похолодает, и температура вернется в рамки климатической нормы: днем 19 градусов выше нуля.

В понедельник антициклон вернет солнце, а ветер поменяет направление с северного на восточное. Воздух начнет прогреваться: днем до 23 градусов, ночью до 10.

Ранее синоптики предупредили, что грозы с порывистым ветром и градом, которые прошлись по Москве 2 мая, могут возобновиться во второй половине дня четверга, 3 мая. Порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Специалисты назвали такую погоду характерной для начала мая.

В то же время 2 мая стало самым теплым днем в городе с начала года. Воздух прогрелся до 25,7 градуса выше нуля.