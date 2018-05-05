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А снег не знал и падал. В регионы России вернулась зима
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А снег не знал и падал. В регионы России вернулась зима 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Непогода застала жителей Свердловской, Иркутской областей и Забайкальского края. В ближайшее время снег ожидается и в Красноярском крае.
— В первой декаде мая для нас характерно выпадение осадков в виде мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова. — Устанавливается временный снежный покров, который быстро тает под воздействием высокой температуры воздуха. В ночь с 5 на 6 мая мы ждем прохождение холодного циклона, который принесет в Красноярский край снег, возможно, даже более интенсивный.
В Москве снегопадов в эти выходные не ожидается. По прогнозам синоптиков, 5 мая дневная температура установится на отметке +22 градуса, ночью до +14. Возможен дождь с грозой. На 6 мая прогнозируется похолодание. Днем +15, вечером +12 градусов тепла.
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