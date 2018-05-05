Ещё
Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в России 

Rambler News Service 47 минут назад
Роспотребнадзор предупредил об установившейся в ряде российских регионов аномальной жаре, которая может негативно отражаться на здоровье людей, в первую очередь пожилых людей и детей, сообщает пресс-служба ведомства.
Аномальная жаркая погода может привести к обострению хронических заболеваний, а также, в некоторых случаях, к перегреву организма и резкому ухудшению состояния здоровья.
В целях профилактики перегрева рекомендуется ограничить время пребывания на улице, снизить физические нагрузки. Во время нахождения в помещении необходимо обеспечить их проветривание.
В жаркую погоду рекомендуется выходить на улицу в легкой одежде из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтами.
«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания», — говорится в сообщении ведомства.
При жаркой погоде для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости. При этом избегая употребления газированных напитков, напитков с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Ведомство также рекомендует в течение дня по возможности принять прохладный душ и ограничить поездки на личном и общественном транспорте в дневное время суток, отложив их до вечера, когда спадет жара.
Rambler News Service: последние новости
В Москве начнут отключать отопление с 29 апреля Авианосная группировка США начала удары по ИГ в Сирии Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре77
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива610
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ67
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира26
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи116
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение