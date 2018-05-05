Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в России

Роспотребнадзор предупредил об установившейся в ряде российских регионов аномальной жаре, которая может негативно отражаться на здоровье людей, в первую очередь пожилых людей и детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Аномальная жаркая погода может привести к обострению хронических заболеваний, а также, в некоторых случаях, к перегреву организма и резкому ухудшению состояния здоровья.

В целях профилактики перегрева рекомендуется ограничить время пребывания на улице, снизить физические нагрузки. Во время нахождения в помещении необходимо обеспечить их проветривание.

В жаркую погоду рекомендуется выходить на улицу в легкой одежде из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтами.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания», — говорится в сообщении ведомства.

При жаркой погоде для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости. При этом избегая употребления газированных напитков, напитков с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Ведомство также рекомендует в течение дня по возможности принять прохладный душ и ограничить поездки на личном и общественном транспорте в дневное время суток, отложив их до вечера, когда спадет жара.